Греция передала Японии огонь Олимпиады-2020

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету XXXII летних Олимпийских игр «Токио 2020», сообщает «Р-Спорт».

Церемония на Панафинейском стадионе в Афинах впервые прошла без гостей, без зрителей и без журналистов — в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Не пришла на церемонию и президент Греции Катерина Сакелларопулу, вступившая в должность 13 марта. Церемония прошла при пустых трибунах. Аккредитационные карты были аннулированы.

В эстафете огня на стадионе участвовали только двое греческих спортсменов – олимпийские чемпионы Катерина Стефаниди и Лефтерис Петрунис. Они зажгли алтарь на стадионе. Японские спортсмены от поездки в Грецию вынуждены были отказаться, их краткое приветствие передали по видео.

Было отменено театральное представление, в котором планировали участие 55 артистов, исполняющих роль жриц и куросов. На стадион вышли только две жрицы, которые после короткой эстафеты огня передали огонь президенту Олимпийского комитета Греции и члену МОК Спиросу Капралосу, а тот — представителю оргкомитета «Токио 2020» Наоко Имото, бывшей пловчихе, участнице Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

С этого момента огонь начинает своё путешествие в город—организатор Олимпийских игр 2020 года Токио. Олимпиада должна состояться с 24 июля по 9 августа.