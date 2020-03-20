В Олимпийском комитете Японии призвали перенести Олимпиаду-2020

Член исполнительного комитета Олимпийского комитета Японии бронзовый призёр Игр-1988 в Сеуле в дзюдо Каори Ямагути призвала из-за пандемии коронавируса отложить проведение Олимпиады-2020 в Токио.
«Игры следует отложить в нынешней ситуации, когда спортсмены не могут хорошо подготовиться. Попросив атлетов тренироваться в этих условиях, МОК обрекает себя на критику за то, что не ставит спортсменов на первое место», — приводит слова Ямагути AFP.
Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа.
Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
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