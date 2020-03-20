Президент МОК — о проведении ОИ-2020: мы рассматриваем разные сценарии

Президент МОК Томас Бах объяснил, почему его организация до сих пор не внесла изменения в график проведения Олимпийских игр — 2020 в Токио.
«Мы не знаем, какой будет ситуация к моменту начала Игр. Разумеется, рассматриваются разные варианты развития событий, разные сценарии, но мы находимся в ином положении, чем многие другие спортивные организации или профессиональные лиги, поскольку до Олимпийских игр остаётся ещё четыре с половиной месяца. Они даже более оптимистичны, чем мы, потому что большинство из них отложили свои мероприятия до апреля или конца мая. А у нас речь идёт о конце июля.
Сегодня никто не сможет сказать, как будут развиваться события завтра или через месяц, не говоря уже о положении дел через четыре с лишним месяца. Есть много разных прогнозов. Некоторые говорят, что вирус будет везде развиваться по одной и той же кривой. Другие говорят, что это займёт гораздо больше времени. Третьи говорят, что будут разные волны и нам придётся долго с этим жить. Именно поэтому мы полагаемся на Всемирную организацию здравоохранения, которая говорит нам, что ещё слишком рано принимать решение, и в то же время мы внимательно следим за тем, что происходит.
Мы затронуты этим кризисом, как и все остальные, и мы обеспокоены, как и все остальные. Мы не живём в пузыре или на другой планете. Мы находимся в самом центре нашего общества. На первом месте стоит защита здоровья всех лиц, имеющих отношение к Играм, и борьба с распространением вируса. Во-вторых, решение МОК не будет определяться какими-либо финансовыми интересами. Благодаря действующей четыре года политике управления рисками, а также наличию страховки МОК в любом случае сможет продолжать свою деятельность и выполнять свою миссию по организации Олимпийских игр», — приводит слова Баха The New York Times.
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