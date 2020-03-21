НОК Норвегии просит МОК отложить ОИ-2020 до решения проблемы с коронавирусом

Олимпийский и Паралимпийский комитеты и Конфедерация спорта Норвегии обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой отложить проведение Олимпийских игр в Токио 2020 года до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет находиться под жёстким контролем в глобальном масштабе.

По мнению авторов письма, «нецелесообразно и нежелательно отправлять норвежских спортсменов на Олимпийские или Паралимпийские игры в Токио, прежде чем мировое сообщество положит конец этой пандемии". В письме подчёркивается, что независимо от окончательного решения, принятого МОК, норвежцы будут проводить независимую национальную оценку участия своих спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх.

«Норвежский НОК обеспокоен пандемией COVID-19 и ситуацией в области здравоохранения как на национальном, так и на международном уровнях. Эта ситуация во многих частях мира сложная и опасная.

НОК изо дня в день следит за планированием Олимпийских игр в Токио. Мы понимаем, что ситуация очень сложная для японских органов здравоохранения и МОК. Мы верим, что рекомендации целевой группы отвечают самым высоким медицинским стандартам, а безопасность спортсменов является общим приоритетом. Что касается Игр-2020, то мы, как и МОК, озабочены здоровьем и безопасностью спортсменов.

В свете сложной ситуации, с которой мы все сталкиваемся, мы были бы признательны, если бы МОК предоставил нам информацию о процессе принятия окончательного решения по Токио-2020. Наша четкая рекомендация заключается в том, что Игры не должны проводиться, пока над ситуацией с коронавирусом не будет взят строгий контроль в мировом масштабе", — приводит текст письма Inside The Games.