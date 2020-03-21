Федерация лёгкой атлетики США призвала к переносу Олимпиады из-за коронавируса

Федерация лёгкой атлетики США (USATF) призывает перенести летние Олимпийские игры — 2020 в Токио в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Понимаем последствия этого шага в свете попытки выстроить логистику отложенной Олимпиады вокруг графиков спортсменов, спортивных федераций и других заинтересованных лиц. Но проведение Игр в срок в нынешней международной ситуации не будет отвечать интересам наших спортсменов.

Признаём, нет идеального решения, но перенос Игр по крайней мере обеспечит спортсменам комфортные условия и необходимое время, чтобы должным образом подготовиться физически, умственно и эмоционально к участию в безопасных и успешных Олимпийских играх”, — приводит текст заявления федерации Reuters.