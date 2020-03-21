Губерниев: никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что, по имеющейся у него информации, Олимпийские игры в Токио в назначенный срок не будет. Летняя Олимпиада-2020 должна пройти с 24 июля по 9 августа.

«Други мои, расслабьтесь… Никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет! В окружении премьера Абе работает мой корешок...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее с призывами отложить Олимпиаду выступили представители национальных олимпийских комитетов и федераций ряда стран. Среди приведённых аргументов — незавершённый из-за коронавирусной инфекции квалификационный отбор на Игры в ряде видов спорта и спад формы потенциальных участников игр из-за карантина и отсутствия интенсивных тренировок.