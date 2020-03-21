Губерниев: никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет!
Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что, по имеющейся у него информации, Олимпийские игры в Токио в назначенный срок не будет. Летняя Олимпиада-2020 должна пройти с 24 июля по 9 августа.
«Други мои, расслабьтесь… Никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет! В окружении премьера Абе работает мой корешок...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее с призывами отложить Олимпиаду выступили представители национальных олимпийских комитетов и федераций ряда стран. Среди приведённых аргументов — незавершённый из-за коронавирусной инфекции квалификационный отбор на Игры в ряде видов спорта и спад формы потенциальных участников игр из-за карантина и отсутствия интенсивных тренировок.
Президент МОК — о проведении ОИ-2020: мы рассматриваем разные сценарии
Читайте также
- 21 марта 2020
-
23:23
-
22:31
-
21:07
-
10:14
-
00:43
- 20 марта 2020
-
21:36
-
10:44
-
10:13
-
09:17
- 19 марта 2020
-
13:22
-
10:13
-
09:36
- 18 марта 2020
-
16:21
-
13:34
-
13:03
- 17 марта 2020
-
20:22
-
17:43
-
12:55
-
12:01
-
00:21
- 16 марта 2020
-
23:10
-
19:14
-
14:44
-
13:24
-
12:07
- 15 марта 2020
-
18:09
-
12:07
-
11:48
- 13 марта 2020
-
15:18
-
14:52
-
14:24
-
14:02
-
01:01
- 12 марта 2020
-
14:25
-
12:41
Партнерский контент