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Губерниев: никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет!

Губерниев: никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет!
Олимпиада 2020 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что, по имеющейся у него информации, Олимпийские игры в Токио в назначенный срок не будет. Летняя Олимпиада-2020 должна пройти с 24 июля по 9 августа.

«Други мои, расслабьтесь… Никакой Олимпиады в Токио 2020 не будет! В окружении премьера Абе работает мой корешок...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее с призывами отложить Олимпиаду выступили представители национальных олимпийских комитетов и федераций ряда стран. Среди приведённых аргументов — незавершённый из-за коронавирусной инфекции квалификационный отбор на Игры в ряде видов спорта и спад формы потенциальных участников игр из-за карантина и отсутствия интенсивных тренировок.

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