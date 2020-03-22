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Чемпион мира по фехтованию откажется от выступления на Олимпиаде, если МОК её не перенесёт

Чемпион мира по фехтованию откажется от выступления на Олимпиаде, если МОК её не перенесёт
Олимпиада 2020 / Фехтование 0

Немецкий фехтовальщик, чемпион мира — 2014 Максимилиан Хартунг заявил, что не станет выступать на летних Олимпийских играх в Токио, если они пройдут в заранее определённый срок. Решение спортсмена связано с мировой пандемией коронавируса.

«Своим возможным отказом от участия в Играх я хочу показать своё отношение к словшейся ситуации с пандемией коронавируса и совершить правильный поступок», — цитирует Хартунга Deutschlandfunk в своём «твиттере».

Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее ряд национальных олимпийских комитетов попросили МОК перенести соревнования из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 11 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших.

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