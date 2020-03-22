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Президент МОК Бах: отмена Олимпиады не станет справедливым решением

Президент МОК Бах: отмена Олимпиады не станет справедливым решением
Олимпиада 2020 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможную отмену летних Олимпийских игр в Токио — 2020.

«Нельзя просто взять и отменить Олимпийские игры, будто бы это футбольный матч, запланированный на выходные. Перенос — это очень сложный процесс, к которому нужно подходить с вескими основаниями. Мы рассматриваем самые различные сценарии 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Отмена Олимпийских игр разрушит мечты 11 тысяч спортсменов из 206 Национальных олимпийских комитетов и команды беженцев. Отмена явно не станет справедливым решением в данной ситуации», — цитирует Баха SWR.

Летние Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее ряд национальных олимпийских комитетов попросили МОК перенести соревнования из-за коронавируса.

Президент МОК не исключает отмены Олимпийских игр
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