МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады-2020 через 4 недели

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением относительно возможных изменений в графике проведения Олимпийских игр – 2020, связанных с угрозой распространения коронавируса. Старт Игр в Токио запланирован на 24 июля.

«МОК в партнёрстве с организационным комитетом «Токио 2020», японскими властями и правительством Токио приступит к обсуждениям для завершения оценки быстрого развития ситуации в области здравоохранения во всём мире и её влияния на Олимпийские игры, включая сценарий переноса. МОК уверен, что завершит эти обсуждения в течение следующих четырёх недель.

В МОК подчеркнули, что отмена Олимпийских игр 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет. Поэтому отмена не стоит на повестке дня», — говорится в заявлении, размещённом на официальном сайте МОК.