Президент МОК: окончательное решение о дате проведения ОИ-2020 было бы преждевременным

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах обратился с письмом к спортсменам-олимпийцам, в котором объяснил позицию МОК в отношении возможного переноса Олимпиады-2020.

«Как и вы, мы очень обеспокоены тем, что пандемия коронавируса делает с жизнями людей. Человеческие жизни имеют приоритет над всем, включая организацию Игр. Мы сделали главным принципом МОК охрану здоровья всех участников и помощь в сдерживании распространения вируса. Хотел бы заверить вас, что мы будем придерживаться этого во всех наших решениях, касающихся Олимпийских игр в Токио-2020.

Будучи успешными спортсменами, вы знаете, что никогда не следует сдаваться, даже если шанс на успех кажется очень маленьким. На этом основано наше желание провести Олимпийские игры в Токио-2020. Спортсмены всегда должны быть готовы адаптироваться к новым ситуациям. Поэтому мы рассматриваем разные сценарии и адаптируем их к меняющимся изо дня в день обстоятельствам.

С одной стороны, есть значительные улучшения в Японии, где люди тепло приветствуют олимпийский огонь. Это укрепляет нашу уверенность в хозяевах Игр, в возможности с определёнными ограничениями безопасности организовать Олимпийские игры, уважая принцип защиты здоровья всех участников. С другой стороны, мы видим резкое увеличение числа случаев заболевания и новых вспышек этого вируса в разных странах на разных континентах.

По имеющейся на этот момент информации, окончательное решение о дате проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио всё равно было бы преждевременным.

Как и вы, мы находимся перед дилеммой: отмена Олимпийских игр разрушит олимпийскую мечту 11 тысяч спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов, из олимпийской команды беженцев МОК, паралимпийских спортсменов и всех людей, которые поддерживают вас — тренеров, врачей, чиновников, партнёров по тренировкам, друзей и семей. Отмена не решит никаких проблем и никому не поможет. Поэтому это не входит в нашу повестку дня.

Думая о переносе, мы не смогли сегодня определить новую дату проведения Олимпийских игр из-за неопределённых событий в обоих направлениях: видимого улучшения в ряде стран благодаря принимаемым жёстким мерам и ухудшения ситуации в других странах.

Все мы работаем для того, чтобы мечты спортсменов со всех пяти континентов были исполнены, чтобы в конце этого тёмного туннеля, который мы проходим все вместе, не зная, как долго это продлится, светом в конце этого туннеля стал бы олимпийский огонь», — приводит текст письма Баха официальный сайт МОК.

По первоначальному плану Игры в Токио должны начаться 24 июля.