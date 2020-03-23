В МОК исключили отмену Олимпиады-2020

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио даже не рассматривается. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
По словам Баха, ситуация с коронавирусом в Японии вселяет уверенность, что с определёнными мерами безопасности Олимпиаду-2020 всё же удастся провести.
Отмечается, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио МОК примет через четыре недели. Ранее стало известно, что организационный комитет разрабатывает альтернативные сценарии проведения Олимпиады-2020 в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, организационный комитет не исключает переноса соревнований, запланированных на период с 24 июля по 9 августа, на месяц или 45 дней.
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