В World Athletics призвали МОК перенести Олимпиаду

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Бах заявил, что МОК в течение четырёх недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки (с 24 июля по 9 августа).

«Я провёл конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию. В связи с тем что государства понесли разный ущерб от распространения коронавируса, мы пришли к единогласному мнению, что проведение Олимпийских игр в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции», — приводит слова Коу CBC.