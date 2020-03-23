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В World Athletics призвали МОК перенести Олимпиаду

В World Athletics призвали МОК перенести Олимпиаду
Олимпиада 2020 0

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Бах заявил, что МОК в течение четырёх недель примет решение относительно возможности проведения Олимпийских игр в запланированные сроки на фоне ситуации с коронавирусом. До этого МОК и власти Японии занимали последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки (с 24 июля по 9 августа).

«Я провёл конференцию с представителями национальных федераций, на которой мы обсудили сложившуюся ситуацию. В связи с тем что государства понесли разный ущерб от распространения коронавируса, мы пришли к единогласному мнению, что проведение Олимпийских игр в запланированные даты невозможно из-за несоблюдения принципа честной конкуренции», — приводит слова Коу CBC.

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