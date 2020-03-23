Премьер-министр Японии Абэ допустил перенос Олимпиады-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса намеченных на лето 2020 года Олимпийских игр в том случае, если проведение соревнований в «полном формате» будет невозможно. Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпиаде-2020 в Токио будет принято в течение четырёх недель, при этом отмена Игр, запланированных на период с 24 июля по 9 августа, не рассматривается.
«Это соответствует моей стратегии проведения Игр в полном формате. Если это становится затруднительным, мы должны в первую очередь думать о спортсменах, и не исключено, что придётся принять решение о переносе», — цитирует Абэ «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Игры в Токио ради заботы о спортсменах и «обществе в целом», а Олимпийский комитет Австралии решил, что не сумеет собрать свою команду к Играм, и объявил о планах готовиться к Олимпиаде, перенесённой на 2021 год.
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