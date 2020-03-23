Песков ушёл от ответа на вопрос об участии России в Олимпиаде-2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, планирует ли Россия принять участие в Олимпийских играх летом в Токио на фоне распространения коронавируса, в Международный и Российский олимпийские комитеты.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпийским играм—2020 в Токио будет принято в течение четырёх недель, но вариант отмены Игр не рассматривается, а если и говорить о переносе, то в настоящий момент назвать новые даты невозможно.
Пескова спросили, готова ли Россия отправить своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио.
«Это не вопрос президенту и не вопрос его пресс-секретарю, это вопрос Международному олимпийскому комитету и Российскому олимпийскому комитету», — цитирует Пескова «Р-Спорт».
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