НОК Ирландии поддержал перенос Олимпиады-2020

Олимпийская федерация Ирландии поддерживает идею переноса Олимпийских игр—2020 в Токио на другую дату из-за пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Ирландского олимпийского комитета Питер Шеррард.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. 22 марта МОК объявил, что окончательное решение по Играм-2020 будет принято в течение четырёх недель. Сегодня, 23 марта, Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, и призвали перенести её на год.

«На данный момент мы считаем, что Игры, скорее всего, будут отложены. Мы, безусловно, приветствуем заявление МОК о том, что безопасность спортсменов будет стоять на первом месте, и приветствуем открытие возможности для переноса Игр. Полагаю, многие с нетерпением будут ждать следующего года, если такое решение будет принято», — цитирует Шеррарда Reuters.