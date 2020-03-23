ОКР выступил с заявлением по поводу возможного переноса Олимпиады-2020

Олимпийский комитет России выступил с заявлением по поводу возможного переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.



«Наша позиция строится на необходимости обеспечения гарантированной безопасности жизни и здоровья участников и гостей Игр, а также соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных соревнований и критериев оценки квалификационных нормативов.



В условиях развивающейся пандемии коронавируса ОКР, как и НОКи других стран, находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством МОК. Мы не сомневаемся, что МОК и оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации.



Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника. Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьёзный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения.



Олимпиада призвана объединять людей, разрушать искусственные барьеры, формировать основы общения и взаимопонимания между странами и народами. Задача её организаторов – обеспечить для этого все условия. А задача всех членов олимпийской семьи – оказать полноценное содействие со своей стороны.



Олимпийский комитет России регулярно проводит необходимые консультации с партнёрами по олимпийскому движению и готов делиться опытом взаимодействия в кризисных ситуациях. Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений.



Паника – худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, делать всё зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады в Токио», – говорится в заявлении.