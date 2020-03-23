Тягачёв: Россия будет готовиться к Олимпиаде, шагая в ногу со временем решений МОК

Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв отметил, что российские спортсмены будут готовиться к Играм, пока олимпийское руководство не примет решение о переносе или отмене соревнований в 2020 году.
Ранее Олимпийские комитеты Канады и Австралии отказались от участия в Играх, если они состоятся летом 2020 года.
«Мы не будем повторять то, что сделали Канада и Австралия. По многим причинам австралийцы и канадцы могут быть солидарны. Также они не такие уж сильные в лете — что канадцы, что австралийцы, у них есть только отдельные результаты. В принципе мы всегда действуем так, как происходит в мире, в соответствии с состоянием по коронавирусу и опасениями на этот счёт. Нам нужно тренироваться, готовясь к Олимпиаде, но шагая в ногу со временем решений МОК, предложений японских руководителей и медиков. Готовиться надо, при возможности участвовать. Также и у нас есть определённые требования к участию нашей команды – допуск под нашим флагом, с нашим гимном – о чём мы просим, судимся и доказываем. Поэтому ожидаем лучших времён состояния политики в целом и медицины в частности», — приводит слова Тягачёва НСН.
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