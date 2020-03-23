Член МОК сообщил, что Олимпийские игры — 2020 будут перенесены

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада в Токио будет отложена. Скорее всего, до лета 2021 года.
“На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке было принято. Как это будет происходить, пока не определено, но Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю», — приводит слова Паунда USA Today.
Олимпийские игры в Токио, по плану, должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Многие национальные олимпийские комитеты обратились в МОК с просьбой перенести главный старт четырёхлетия из-за невозможности подготовиться к нему. Квалификации по многим видам спорта не завершены, соревнования не проводятся, тренировки проходят дома в условиях режима самоизоляции.
Накануне президент МОК Томас Бах говорил о преждевременности переноса Игр.
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