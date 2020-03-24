НОК Новой Зеландии попросил перенести Олимпиаду-2020

Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии после опроса спортсменов сборной призвал Международный олимпийский комитет перенести Олимпийские игры 2020 года в Токио на более поздний срок, сообщается на официальном сайте НОК.

«В центре нашего внимания прежде всего спортсмены, и для нас было важно дать им возможность поговорить с нами. Мы поддерживаем их позицию и теперь поделимся взглядами с МОК, выступая на международном уровне от имени новозеландских атлетов. Мы вновь заявляем о необходимости скорого решения», — сказала генеральный секретарь НОК Керейн Смит.

Проведение запланированных на лето 2020 года Олимпийских игр оказалось под вопросом в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпиаде будет принято в течение четырёх недель. При этом ряд национальных олимпийских комитетов призвал МОК перенести Игры, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа, на год.