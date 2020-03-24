НОК Новой Зеландии попросил перенести Олимпиаду-2020

Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии после опроса спортсменов сборной призвал Международный олимпийский комитет перенести Олимпийские игры 2020 года в Токио на более поздний срок, сообщается на официальном сайте НОК.
«В центре нашего внимания прежде всего спортсмены, и для нас было важно дать им возможность поговорить с нами. Мы поддерживаем их позицию и теперь поделимся взглядами с МОК, выступая на международном уровне от имени новозеландских атлетов. Мы вновь заявляем о необходимости скорого решения», — сказала генеральный секретарь НОК Керейн Смит.
Проведение запланированных на лето 2020 года Олимпийских игр оказалось под вопросом в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпиаде будет принято в течение четырёх недель. При этом ряд национальных олимпийских комитетов призвал МОК перенести Игры, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа, на год.
- 24 марта 2020
-
09:22
-
07:55
- 23 марта 2020
-
20:49
-
19:16
-
16:48
-
15:04
-
14:02
-
13:20
-
10:00
-
09:42
-
09:12
-
06:08
-
05:43
- 22 марта 2020
-
22:16
-
21:39
-
17:54
-
12:46
-
11:47
-
11:17
-
10:05
- 21 марта 2020
-
23:23
-
22:31
-
21:07
-
10:14
-
00:43
- 20 марта 2020
-
21:36
-
10:44
-
10:13
-
09:17
- 19 марта 2020
-
13:22
-
10:13
-
09:36
- 18 марта 2020
-
16:21
-
13:34
-
13:03