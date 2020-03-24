Источник: Япония согласилась перенести Олимпиаду-2020 на 2021-й

Японские власти и Организационный комитет летней Олимпиады 2020 года согласовывают проведение телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Игр с учётом ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил телеканал NHK.

Разговор должен состояться в течение дня. С японской стороны в нём примут участие премьер-министр Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори. В частности, они планируют обсудить вариант переноса Олимпиады и возможные новые сроки проведения Игр.

Также сообщается, что Япония готова согласиться на отсрочку Олимпиады в Токио максимум на один год. Отмечается, что такой срок переноса связан с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, и поэтому на два года откладывать соревнования было бы проблематично.