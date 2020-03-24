Премьер-министр Японии: договорились провести Олимпиаду не позднее лета 2021 года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал решение перенести Олимпиаду в Токио, изначально запланированную на период с 24 июля по 9 августа. Ранее стало известно, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах согласился на перенос Игр на 2021 год из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
«Мы подтвердили, что отмены Олимпиады быть не может. Исходя из соображений, чтобы атлеты пришли к Олимпиаде в наилучшей форме, а для зрителей это были бы безопасные соревнования, мы предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить Олимпиаду примерно на год.
Мы договорились о том, чтобы самое позднее до лета 2021 года провести Олимпиаду и Паралимпиаду, а также быть в тесном взаимодействии для того, чтобы после окончательной победы человечества над новым типом коронавирусной инфекции и в знак этой победы провести Олимпийские и Паралимпийские игры в полном виде», — сказал Абэ в эфире телеканала NHK.
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