В Госдуме поддержали решение МОК перенести Олимпийские игры

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Артур Таймазов прокомментировал решение о переносе Олимпийских игр 2020 года из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что соревнования будут проходить в 2021 году.

«Решение о переносе Олимпиады на один год абсолютно правильное. Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределённости. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоёвывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Правильно, что решили перенести. Надеюсь, что такой проблемы больше не будет и нам удастся побороть этот вирус», — приводит слова Таймазова «RT на русском».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.