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Хоркина — о переносе ОИ-2020: нельзя было обижать Россию. Это некое божье наказание

Хоркина — о переносе ОИ-2020: нельзя было обижать Россию. Это некое божье наказание
Олимпиада 2020 0

Бывшая российская гимнастка Светлана Хоркина прокомментировала перенос Олимпийских игр 2020 года. Ранее стало известно, что власти Японии вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) приняли решение о переносе Игр на 2021 год.

«Исходя из того, что жизнь у каждого из нас одна, это решение правильное. Финансовые или моральные потери, которые можем мы с вами понести из-за отмены Олимпийских игр, не стоят того, чтобы рисковать здоровьем огромного количества людей. И этой ситуацией мы должны воспользоваться себе во благо и отработать хорошо в Спортивном арбитражном суде, с различными международными федерациями, чтобы к следующему году решить все свои вопросы.

При понимании всей ситуации, а она неожиданная для всех, другого решения я не вижу. Хотя кто-то пришёл к пику своей формы в этом году, и как бы жёстко я сейчас ни сказала, но в этом нет ничего страшного. Значит, подготовимся в 2021 году. И на мой взгляд, это всё произошло потому, что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поётся, что нашу землю хранит бог. Сейчас разносится такая серьёзная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передёргивания. И на мой взгляд, это некое божье наказание. А Россия по-прежнему готова всем помогать, потому что понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за всё хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику», — цитирует Хоркину «Спорт-экспресс».

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