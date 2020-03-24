Хоркина: перенос ОИ-2020 — шанс решить все вопросы и приехать сборной РФ в полном составе

Бывшая российская гимнастка Светлана Хоркина поделилась мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) и властей Японии перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год. Ранее двукратная олимпийская чемпионка нашла в переносе Игр справедливость, заявив, что это стало наказанием для мирового сообщества за обиды, нанесённые России.

«Непростое решение для МОК о переносе Олимпийских игр в Токио на год.

А что думают и чувствуют главные действующие лица Олимпийских игр, спортсмены? Ведь многие из них в пике формы, и рассчитали свою подготовку так, что готовы. Увы, жизнь диктует свои правила.

Я вижу в такой ситуации один из плюсов — это решить все накопившиеся вопросы и приехать в Токио в 2021 году в полном составе олимпийской сборной команды России. Победа с нами!», — написала Хоркина в своём аккаунте в «инстаграме».

Многие пользователи напомнили Хоркиной её неоднозначное интервью, в котором она рассказала о наказании для мирового сообщества за обиды России. В ответ спортсменка предложила подписчикам отписаться от её страницы.