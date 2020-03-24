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Замглавы РУСАДА: решение перенести Олимпиаду в нынешних условиях — верное

Замглавы РУСАДА: решение перенести Олимпиаду в нынешних условиях — верное
Олимпиада 2020 0

Маргарита Пахноцкая, заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прокомментировала решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Соответствующее решение приняли власти Японии и руководство Международного олимпийского комитета. Причиной переноса стала пандемия коронавируса.

«Решение перенести Олимпиаду в нынешних условиях – верное. Что касается возможного всплеска антидопинговых нарушений, то я предлагаю не предсказывать его, а следить за ситуацией. Одна история, если спортсмен использовал допинг случайно, другая, когда сделал преднамеренно, готовясь к конкретному соревнованию. А сейчас никто не знает даты, когда состоятся какие-либо турниры. Поэтому не думаю, что кто-то будет сильнее обычного нарушать правила целевых тестирований.

Если Олимпиада состоится в 2021 году, то этот год будет определяющим для некоторых спортсменов. Они могут проходить пик своей карьеры, и этот год надо держать себя в тонусе. Но эти риски являются обычными. Сегодня антидопинговое движение и антидопинговые службы работают на достаточно высоком уровне и с точки зрения целевых исследований, и с точки зрения обработки результатов и их расследований.

Некоторые страны сокращают допинг-контроль, где-то это существенно, где-то — менее. Мы понимаем, что есть ряд государств, где допинг-тестирование не ведётся уже несколько недель, потому что введён комендантский режим», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».

В Госдуме поддержали решение МОК перенести Олимпийские игры
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