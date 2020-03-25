Глава НОК Японии сравнил ситуацию с Олимпиадой с Играми-1980 в Москве

Глава Национального олимпийского комитета Японии, олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита сравнил происходящее с Играми 2020 года в Токио с ситуацией вокруг московской Олимпиады-1980.

24 марта Международный олимпийский комитет объявил, что глава организации Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о том, что Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса необходимо перенести на 2021 год, но Игры должны состояться не позднее лета. Олимпийские игры 1980 года в Москве по политическим причинам были бойкотированы несколькими десятками стран, в том числе и Японией.

«Мне скоро исполнится 63 года, и в жизни так много невообразимых или неожиданных вещей. Я помню московскую Олимпиаду, сейчас это превращается в нечто похожее.

Подойду к Играм со свежими силами, не сдаваясь. Я хочу пройти через это испытание к следующему году», — цитирует Ямаситу Reuters.