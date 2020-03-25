Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

Японский чиновник рассказал о реакции Трампа на перенос Олимпиады на 2021 год

Японский чиновник рассказал о реакции Трампа на перенос Олимпиады на 2021 год
Олимпиада 2020 0

Президент США Дональд Трамп поддержал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Акихиро Нисимура, рассказав о телефонной беседе Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Президент Трамп несколько раз повторил, что перенос — отличное и мудрое решение. Он отмечал, что на сто процентов поддерживает позицию премьер-министра Абэ», — приводит слова чиновника Reuters.

Напомним, Игры в Токио перенесли по причине риска распространения коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020