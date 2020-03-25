Японский чиновник рассказал о реакции Трампа на перенос Олимпиады на 2021 год

Президент США Дональд Трамп поддержал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Акихиро Нисимура, рассказав о телефонной беседе Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Президент Трамп несколько раз повторил, что перенос — отличное и мудрое решение. Он отмечал, что на сто процентов поддерживает позицию премьер-министра Абэ», — приводит слова чиновника Reuters.

Напомним, Игры в Токио перенесли по причине риска распространения коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.