Японский чиновник рассказал о реакции Трампа на перенос Олимпиады на 2021 год

Президент США Дональд Трамп поддержал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Акихиро Нисимура, рассказав о телефонной беседе Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
«Президент Трамп несколько раз повторил, что перенос — отличное и мудрое решение. Он отмечал, что на сто процентов поддерживает позицию премьер-министра Абэ», — приводит слова чиновника Reuters.
Напомним, Игры в Токио перенесли по причине риска распространения коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.
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