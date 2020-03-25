«Прошло 4 года — новая беда». Синхронистка Шишкина — о переносе Олимпиады на 2021 год

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год.
«В 2016 году перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро мы до последнего не знали, допустят сборную России до Игр или нет. Все находились в жутком стрессе и нервном напряжении. Уверена, что это негативно сказалось на психике и результатах многих атлетов. Прошло четыре года. Новая беда. Я считаю, что коронавирус — это серьёзная угроза для всего мира. Что человеческая жизнь дороже любых медалей. Но поймите и меня тоже. Мы готовились и продолжаем готовиться к Олимпийским иИграм 2020 года и, находясь на финишной прямой, получаем известие о том, что Игры отложены на год. Слов нет.
Но я буду продолжать бороться. Я чувствую в себе силы и мотивацию продолжать тренировки. Я очень люблю свою работу, своё дело. Это моё ежедневное вдохновение», — написала Шишкина в своём «инстаграме».
Если у вас не видно фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, Игры в Токио перенесли по причине пандемии коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.
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