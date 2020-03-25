Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

Трефилов: давайте сначала выживем, а потом подумаем об Олимпиаде

Трефилов: давайте сначала выживем, а потом подумаем об Олимпиаде
Олимпиада 2020 / Гандбол 0

Первый вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер национальной сборной Евгений Трефилов прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

«Перенос Олимпиады на год может сыграть на руку России, я имею в виду разбирательство с ВАДА и возможные санкции в отношении российского спорта. Есть шанс за этот год отстоять свой флаг и название страны во время Олимпийских игр. Надеюсь, что дело в CAS выиграем. Иначе ведь совсем мало времени оставалось до Олимпиады в Токио, а разбирательство в суде ещё не состоялось. Такие судебные тяжбы идут долго. Я бы лучше под российским флагом шёл на Олимпиаду. А вообще, давайте сначала выживем, а потом подумаем об Олимпиаде.

Прочитал, что тем, кому за 65, лучше не выходить на улицу. Я не собираюсь сидеть дома из-за вируса. Я всё время на улице, всё нормально. Мы до конца не понимаем опасности коронавируса. На эту тему много вбросов, фейков. Только специалисты понимают всю суть вопроса, а простой народ подчиняется приказу государственных мужей», — цитирует Трефилова «Р-Спорт».

Напомним, на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро женская сборная России под руководством Трефилова выиграла золотые медали.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020