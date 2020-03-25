Трефилов: давайте сначала выживем, а потом подумаем об Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер национальной сборной Евгений Трефилов прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.



«Перенос Олимпиады на год может сыграть на руку России, я имею в виду разбирательство с ВАДА и возможные санкции в отношении российского спорта. Есть шанс за этот год отстоять свой флаг и название страны во время Олимпийских игр. Надеюсь, что дело в CAS выиграем. Иначе ведь совсем мало времени оставалось до Олимпиады в Токио, а разбирательство в суде ещё не состоялось. Такие судебные тяжбы идут долго. Я бы лучше под российским флагом шёл на Олимпиаду. А вообще, давайте сначала выживем, а потом подумаем об Олимпиаде.



Прочитал, что тем, кому за 65, лучше не выходить на улицу. Я не собираюсь сидеть дома из-за вируса. Я всё время на улице, всё нормально. Мы до конца не понимаем опасности коронавируса. На эту тему много вбросов, фейков. Только специалисты понимают всю суть вопроса, а простой народ подчиняется приказу государственных мужей», — цитирует Трефилова «Р-Спорт».



Напомним, на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро женская сборная России под руководством Трефилова выиграла золотые медали.