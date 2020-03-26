Нагорный: до последнего надеялся, что распространение вируса не повлияет на ОИ-2020

Действующий чемпион мира в многоборье российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, как отреагировал на перенос Олимпийских игр на 2021 год и чем займётся в освободившееся время.



«Буквально вчера стало известно о переносе Олимпийских игр с 2020 года на 2021-й. До последнего надеялся, что распространение вируса не повлияет на проведение соревнований, к которым я так упорно готовился, но вчерашняя новость заставила немного поменять планы.

⠀

Несмотря на это, я воспринимаю сложившуюся ситуацию как возможность заняться чем-то новым и ещё больше погрузиться в уже имеющиеся планы. Одна из самых главных составляющих спортсмена — здоровье. Поэтому я стараюсь по возможности придерживаться карантина, но не в ущерб тренировкам.

⠀

Сейчас у вас, как и у меня, появилось больше свободного времени, а значит, нужно понять, как грамотно им распорядиться, чтобы извлечь максимум пользы. Я подробно планирую свой день, ведь ещё одной важной составляющей для спортсмена является режим.



Используйте появившееся время для своего развития сейчас, ведь это отличная возможность, чтобы разгрести накопившиеся дела и проблемы, прочитать книги которые долгое время откладывали, пройти онлайн-курс, найти новое занятие, которое будет вам по душе», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Никиты Нагорного.