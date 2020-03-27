Спортсменам, преодолевшим квалификацию на ОИ-2020, не придётся вновь проходить отбор

Спортсмены, успешно преодолевшие квалификацию на Олимпийские игры в Токио, будут освобождены от необходимости прохождения отбора перед Играми, которые состоятся в 2021 году, утверждает AFP со ссылкой на собственные источники.

Соответствующее решение приняли члены Международного олимпийского комитета после консультации с главами международных спортивных федераций.

Из-за пандемии коронавируса организаторам не удалось провести все запланированные квалификационные турниры. В то же время часть из них уже состоялась.

24 марта власти Японии объявили, что согласовали с МОК перенос Олимпийских игр на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.