Daily Telegraph: Хоркина достойна золота за дурацкую теорию заговора

Австралийское издание The Daily Telegraph отреагировало на интервью двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Россиянка заявила, что знает истинную причину переноса Олимпийских игр 2020 года. И это вовсе не пандемия коронавируса, а «некое божье наказание» за то, что мировое сообщество подвергает Россию санкциям.
The Daily Telegraph выпустило редакционную статью под названием «Олимпиада в Токио отложена: российская коронавирусная теория заговора».
«Если бы золотые медали вручались за самые дурацкие теории заговора, русская гимнастка Светлана Хоркина стояла бы сейчас на первой ступеньке пьедестала», — с этих слов начинается статья.
Напомним, исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию ВАДА отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS в Лозанне по итогам разбирательства по делу ВАДА и РУСАДА. Сегодня стало известно, что слушания перенесены на июнь.
- 27 марта 2020
-
18:45
-
10:38
- 26 марта 2020
-
11:43
-
11:15
-
10:30
-
00:56
- 25 марта 2020
-
21:32
-
20:14
-
17:45
-
12:52
-
11:47
-
10:04
-
09:24
-
09:12
- 24 марта 2020
-
23:47
-
23:24
-
20:00
-
19:48
-
19:09
-
18:05
-
17:46
-
16:52
-
16:41
-
16:16
-
16:01
-
15:52
-
15:24
-
11:46
-
11:15
-
10:51
-
10:47
-
10:29
-
09:22
-
07:55
- 23 марта 2020
-
20:49