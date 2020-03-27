Захарова назвала циничными требования отстранить Россию от Олимпиады 2021 года

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничными заявления о том, что Россия получила выгоду из-за переноса Олимпийских игр на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Так считает глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

«В нашей стране и в мире с пониманием и уважением восприняли это решение, которое отвечает интересам спортсменов, тренеров и, конечно, зрителей. Главным приоритетом для всех было и остаётся здоровье людей.

На этом фоне особо цинично выглядят спекуляции на тему антидопинга и рассуждения о необходимости отстранить от Олимпиады 2021 года российских атлетов. Казалось бы, можно уже оставить эту тему, понять, что нам всем дается шанс на глубокую оценку происходящего, чтобы ошибки прошлого не повторять. Но это понимают не все.

Глава USADA допустил возможность в текущей ситуации получения выгоды спортсменами, уличенными в употреблении допинга. Исходя из его логики, в 2021 году дисквалификация многих из них истечёт и нарушители фактически останутся безнаказанными, получив доступ к участию в Олимпийских играх в Токио. Знаете, это уже какая-то бесконечная фантазия на тему.Но, увы, подобные фейки или подобная дезинформация, сказки тиражируются до завершения рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне исков Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). И всё это выглядит не иначе, как, на наш взгляд, ещё и дополнительная попытка давления на суд.

Со своей стороны выступаем против любых форм допинга, каких бы то ни было манипуляций в ходе соревнований. Будем впредь продолжать отстаивать принципы Олимпийских игр, которые вы все знаете: честности, чистоты проведения спортивных состязаний при недопустимости дискриминации и коллективной ответственности национальных сборных за правонарушения отдельных лиц", — приводит слова Захаровой ТАСС.