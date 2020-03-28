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В оргкомитете ОИ в Токио назвали возможные даты проведения соревнований в 2021 году

В оргкомитете ОИ в Токио назвали возможные даты проведения соревнований в 2021 году
Олимпиада 2020 0

Оргкомитет Олимпийских игр определился с потенциальными датами проведения соревнований. Председатель оргкомитета Ёсиро Мори сообщил, что рассматривается промежуток с июня по сентябрь 2021 года.

«Считаю, было бы хорошо подумать о периоде с июня по сентябрь. Надеюсь, на следующей неделе мы сможем принять решения по этому вопросу», — цитирует Мори агентство «Киодо».

24 марта было объявлено о договорённости Международного олимпийского комитета (МОК) и властей Японии о переносе Олимпийских игр на 2021 год. Игры должны пройти не позднее лета 2021 года. Перенос связан с пандемией коронавируса в мире.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

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