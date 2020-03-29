Открытие Олимпийских игр в Токио, перенесённых на 2021 год, может состояться 23 июля

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио, перенёсенных из-за пандемии коронавируса, вероятно, состоится 23 июля 2021 года, сообщает New York Times.

Источник информирует, что окончательное решение может быть опубликовано через несколько недель, но теперь более вероятно, что оно будет объявлено раньше. 29 марта состоится экстренная встреча членов Международного олимпийского комитета, по итогам которой организация намерена объявить о новых сроках проведения Олимпиады в Токио.

Решение выбрать почти идентичную дату для соревнования было принято, несмотря на то что при коррекции уже составленного спортивного календаря непременно возникнут трудности. Одной из причин стало то, что это лучшее время для американской телекомпании NBC Universal, которая платит более $ 1 млрд за права СМИ на каждую Олимпиаду.