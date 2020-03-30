Япония и МОК согласовали дату открытия Олимпиады в Токио

Япония и Международный олимпийский комитет (МОК) договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года. Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на собственные источники. Также стало известно, что Паралимпийские игры предполагается начать 24 августа 2021 года.
Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 34 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 155 тыс.
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