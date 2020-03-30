Велогонщик Закарин — о переносе Олимпиады в Токио: спорт сейчас отошёл на второй план

Российский велогонщик Ильнур Закарин поддержал решение о переносе Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года, что позволит спортсменам, чей план тренировок был сорван из-за пандемии коронавируса, лучше подготовиться к соревнованиям.

«Считаю, правильно сделали, что перенесли Игры. Перенести на год — хорошее решение как для велосипедистов, так и для многих спортсменов, так как многие потеряли форму и стараются теперь как-то поддерживать её. С начала сезона можно начать готовиться и выступить на Играх на максимально возможном уровне.

Да, конечно, если сейчас будем слушать, что говорит правительство и сидеть дома, то со всем справимся и к следующему году будем готовы. Но сейчас спорт отошёл на второй план. Сейчас другие задачи у человечества, а не сидеть у телевизора и смотреть, как выступают гонщики и другие спортсмены", — приводит слова Закарина ТАСС.

Сегодня было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.