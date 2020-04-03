Олимпийскую деревню в Токио могут сделать больницей

Олимпийскую деревню для спортсменов, которая строится в Токио, могут временно сделать больницей для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на слова губернатора Токио Юрико Коикэ.
Сообщается, что Олимпийская деревня будет состоять из 24 зданий и рассчитана на приём 11 тыс. спортсменов-олимпийцев и на 4,4 тыс. паралимпийцев и персонал. В ближайшее время деревня будет пустовать, поскольку летние Олимпийские игры в Токио, изначально запланированные на период с 24 июля по 9 августа, из-за коронавируса перенесли на лето 2021 года.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 213 тыс.
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