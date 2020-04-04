Отборочные турниры к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года

Все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года. Об этом сообщается в письме Международного олимпийского комитета (МОК), адресованном национальным спортивным комитетом. Его текст опубликовало издание Inside the Games.
В письме указано, что полную информацию о датах и местах проведения турниров пока дать нельзя, она будет опубликована после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Напомним, летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год в связи с мировой пандемией коронавируса.
Ранее в МОК сообщали, что все спортсмены, отобравшиеся на Игры в Токио, сохранят свои олимпийские лицензии.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
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