В оргкомитете ОИ не исключили, что коронавирус не удастся взять под контроль к 2021-му

Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто сказал, что не может гарантировать, что распространение коронавируса удастся взять под контроль к 2021 году. Напомним, изначально летняя Олимпиада 2020 года была запланирована на период с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Не думаю, что кто-либо в состоянии сказать, сможем мы взять ситуацию под контроль к июлю следующего года или нет. Мы не в том положении, чтобы давать чёткие ответы.

Вместо того чтобы думать об альтернативных планах, мы должны объединить усилия. Человечество должно объединить технологии и знания, чтобы разработать методы лечения, лекарства и вакцины», — приводит слова чиновника First Post.