В оргкомитете ОИ не исключили, что коронавирус не удастся взять под контроль к 2021-му

Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто сказал, что не может гарантировать, что распространение коронавируса удастся взять под контроль к 2021 году. Напомним, изначально летняя Олимпиада 2020 года была запланирована на период с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.
«Не думаю, что кто-либо в состоянии сказать, сможем мы взять ситуацию под контроль к июлю следующего года или нет. Мы не в том положении, чтобы давать чёткие ответы.
Вместо того чтобы думать об альтернативных планах, мы должны объединить усилия. Человечество должно объединить технологии и знания, чтобы разработать методы лечения, лекарства и вакцины», — приводит слова чиновника First Post.
- 10 апреля 2020
-
15:23
- 4 апреля 2020
-
01:00
- 3 апреля 2020
-
12:55
- 31 марта 2020
-
09:49
- 30 марта 2020
-
23:50
-
20:07
-
15:22
-
14:40
- 29 марта 2020
-
06:43
- 28 марта 2020
-
09:39
-
00:42
- 27 марта 2020
-
23:09
-
18:45
-
10:38
- 26 марта 2020
-
11:43
-
11:15
-
10:30
-
00:56
- 25 марта 2020
-
21:32
-
20:14
-
17:45
-
12:52
-
11:47
-
10:04
-
09:24
-
09:12
- 24 марта 2020
-
23:47
-
23:24
-
20:00
-
19:48
-
19:09
-
18:05
-
17:46
-
16:52
-
16:41