ОКР дополнительно выделит на подготовку к Олимпиаде в Токио 265 млн рублей

В связи с переносом сроков проведения Игр в Токио на 2021 год ОКР продлил период реализации программы содействия подготовке кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия Олимпийской делегации Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) до 30 сентября 2021 года.

Общий объем финансирования для обеспечения потребностей Общероссийских спортивных федераций в 2020-2021 годах в рамках данной программы увеличен на 265 млн рублей, сообщает пресс-служба ОКР. Данные средства будут выделены после перераспределения расходов внутри четырёхлетнего финансового плана ОКР за счёт оптимизации, сокращения и переноса отдельных статей.

При этом в полном объеме продолжает действовать утверждённое решением исполкома ОКР в ноябре 2018 года Положение о финансировании программ, мероприятий и проектов дополнительного обеспечения подготовки и участия российских спортсменов в Олимпийских играх по заявкам общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включённым в программу Олимпийских игр.

В общей сложности, начиная с 2016 года, за весь период действия Программы ОКР Токио-2020 Олимпийский комитет России профинансировал мероприятия на сумму свыше 900 млн рублей.