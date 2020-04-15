Президент ОКР Поздняков — о переносе ОИ на 2021-й: решение носит и политическую сторону

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал перенос летних Олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, на 2021 год.

«МОК подвергался единичной критике со стороны спортсменов, все остальные прекрасно отдавали себе отчёт в том, что перенесение такой машины, как ОИ, — большое событие. Как с экономической, так и с политической точки зрения.

Оргкомитет вложил достаточно много средств. Решение должно было приниматься вместе с японской стороной. Решение носит и политическую сторону. Было логично, когда президент МОК попросил поддержки. Эта поддержка была оказана.

Наша поддержка со стороны МОК тоже не осталась незамеченной. Все факторы, которые складываются из мелких, но существенных деталей, должны ложиться на одну чашу весов. Другая чаша — более весомая, спортсмены. Их здоровье гораздо важнее, чем экономические факторы. Мы в онлайн-режиме общались с коллегами из МОК, высказывали свои предложения. К счастью, мы были услышаны. Практически единогласно олимпийские комитеты поддержали МОК», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.