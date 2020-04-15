ОКР потратит на 267 млн рублей больше из-за переноса Олимпиады на 2021 год

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал перенос летних Олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, на 2021 год.
«Нужно сказать, что мы внимательно подошли к этому. Смогли перегруппировать финансовые ресурсы. Олимпийский комитет России быстро смог выделить 267 млн рублей для дополнительной поддержки. Это программа ОКР по подготовке спортсменам к играм «Токио-2020».
Будет оказываться поддержка спортивным федерациям. Есть такая же программа поддержки к Пекину-2022», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Поздняков добавил, что перенос Игр на год не повлияет на название.
«Игры будут называться «Токио-2020», несмотря на то что пройдут они в следующем году», — сказал он.
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