ОКР потратит на 267 млн рублей больше из-за переноса Олимпиады на 2021 год

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал перенос летних Олимпийских игр в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа, на 2021 год.

«Нужно сказать, что мы внимательно подошли к этому. Смогли перегруппировать финансовые ресурсы. Олимпийский комитет России быстро смог выделить 267 млн рублей для дополнительной поддержки. Это программа ОКР по подготовке спортсменам к играм «Токио-2020».

Будет оказываться поддержка спортивным федерациям. Есть такая же программа поддержки к Пекину-2022», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Поздняков добавил, что перенос Игр на год не повлияет на название.

«Игры будут называться «Токио-2020», несмотря на то что пройдут они в следующем году», — сказал он.