Поздняков: кто-то говорит, что мы загремим на три Олимпиады?

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал возможное отстранение национальной команды от Игр в Токио, которые пройдут в 2021 году. Летом 2020 года в Спортивном арбитражном суде состоятся слушания, по итогам которого станет известно, сможет ли Россия выступить на Играх, несмотря на позицию ВАДА.
«Эта история была отложена из-за коронавируса. ОКР будет отстаивать в CAS непоследовательность санкций ВАДА. Приоритет — выступление наших спортсменов под национальным флагом. Позиция не изменилась, только укрепилась. Мы уверены, что те предложения, которые были у ВАДА, не отражают положения олимпийской хартии. ОИ — соревнования между спортсменами, но не среди стран. Решение должно отражать смысл и дух олимпийского движения.
Системы допинг-тестов парализованы на данный момент. Кто-то из коллег говорит, что нет доверия к нашему спорту. А сейчас спортсмены не могут пройти тесты. Но наши спортсмены — самые тестированные в мире.
Большинство участников олимпийского движения настроены позитивно к нам. Сейчас самое лучшее время прийти к консенсусу. До конца месяца наш адвокат подаст позицию в CAS.
Надеюсь, что позиция CAS будет более позитивной, чем предрекают коллеги. Кто-то говорит, что мы загремим на три Олимпиады? Хочу сказать им, что санкции были наложены на период двух ОИ. Форс-мажорные обстоятельства Токио-2020 никак не отразятся на решении арбитражного суда. Даже в худшем варианте не рассматриваются санкции на три Олимпиады», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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