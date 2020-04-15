Евгения Медведева останется послом сборной России на Олимпийских играх в Токио

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева останется послом сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2021 году.
«Карантин для всех нас — очень сложное время, особенно когда привык к нагрузкам, а тело требует тренировок. Но, рано или поздно, пандемия закончится и мы вернёмся на большие арены.
Олимпийские игры в Токио перенесены на один год, но я по-прежнему уверена, что мы с вами там увидимся. Остаюсь послом сборной России и искренне желаю всем, кто готовится выступить в Токио, сил, здоровья и терпения, всё будет хорошо», — сказала Медведева в заявлении, опубликованном в "инстаграме" Олимпийского комитета России (ОКР).
По окончании карантина из-за угрозы распространения коронавируса в Торонто Медведева переехала в Японию, где в июне должно состояться шоу с её участием Prism on Ice (Sailor Moon). Границы между странами закрыты на неопределённый срок, и все приезжающие помещаются на карантин, поэтому Медведева побеспокоилась о переезде заранее.
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