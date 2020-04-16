Сергей Шубенков: мне хорошо в России, не готов идти на смену гражданства ради шанса на ОИ

Победитель и призёр чемпионатов мира по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио.

Из-за коронавируса Олимпиада была перенесена на 2021 год. Выступят ли на Играх российские спортсмены и в каком статусе, решит Спортивный арбитражный суд, которому предстоит поставить окончательную точку в деле ВАДА против РУСАДА. На Играх-2016 российские легкоатлеты не выступали.



«Моё дело — к Олимпийским играм подготовиться и приехать выступать. Видите, нельзя на что-то надеяться, все может поменяться в один момент. Самое главное было — поехать, и шла борьба именно за это. Надеялся ли на допуск в 2020 году? Уже все поменялось и я не помню, но про допуски нам сказали, что будет 10 человек. Международная федерация и наши федерации вели диалог и, судя по нему, движение происходило. Чувства тотального бана не было, да он и не планировался. Были такие чувства, хочется сказать: ну, сколько можно, давайте мы уже поедем и я выступлю. Вау-настроения и эмоции притупились, злости нет и апатии тоже нет.



Думал ли о смене гражданства? Не выходил никто. Даже не выходили, когда я начал выигрывать. Все эти истории со сменой гражданства — нехорошие. Либо конфликты, либо, как в Кении, когда у тебя в отборе по 80 человек. Такая инициатива должна присутствовать со стороны спортсменов. Посмотри и на наших натурализованных спортсменов, у них не у всех лёгкие истории. На такое сейчас идти ради одного шанса на ОИ я не готов, мне и тут хорошо. Да, есть передряги и непонятки, но история развивается и видно, что к нам меняется отношение. Они говорят, что были те, кто злоупотреблял, а были и хорошие. Они нас теперь разделяют.

Патриот не тот, кто бьёт себя в грудь в встаёт в позу. Это тот, кто каждый день делает свою работу: на завод ходит, статьи пишет. Не сидит спокойно молчит в тряпочку. Это просто про каждодневный труд, насколько ты честен с собой и окружающими. Патриот — любит свою родину и пытается свою жизнь строить. Свою жизнь надо делать руками каждый день. Это трудно, но по-другому никак.



Сложно ли быть патриотом с моими условиями для тренировок? Это всё частности. Сейчас я могу себе позволить другие условия, но выбираю эти. Не это главное. У нас плохенький стадион и денег его починить нет, это не значит, что во всей стране так. Не бывает рая на земле, с подводной лодки не сбежишь. Везде свои нюансы», — рассказал Шубенков в беседе с Дмитрием Егоровым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».