Профессор: если вакцины от коронавируса не будет, проведение Игр в 2021 году невозможно

Проведение Олимпийских игр в Токио вряд ли будет возможным, если вакцина против коронавируса не будет создана, предупреждает профессор кафедры глобального здравоохранения Эдинбургского университета Дэви Шридхар.
Игры в Токио были запланированы на лето 2020 года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Правительство Японии и глава МОК Томас Бах настаивали на проведении Игр в 2020 году, так как страна-организатор преуспела в борьбе с COVID-19, на данный момент скончалось менее 100 человек. Но под давлением международных организаций Игры были перенесены.
«Учёные говорят, что создание вакцины возможно. Считалось, что на это уйдёт год-полтора, но теперь говорят, раньше. Если получим вакцину в течение года, Олимпиада будет возможна. Получение эффективной и доступной вакцины станет переломным моментом в борьбе с коронавирусом. Однако если подобного научного прорыва не произойдёт, то проведение Игр нереально», — приводит слова Шридхар The Sun.
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