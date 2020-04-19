Сидорова — о переносе ОИ: не хочется подходить к главному старту в непонятной форме

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала, как отреагировала на перенос Олимпийских игр в Токио на год из-за пандемии коронавируса.
Сидоровой принадлежит лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом. 29 февраля на Всероссийском фестивале прыжков с шестом в Москве Анжелика преодолела планку на высоте 4,95 м – это её личный рекорд в помещении.
«Что подумала, когда стало понятно, что Олимпийских игр ждать ещё год? Первая мысль была: «Как же так? Что же это опять такое?». Но тогда не было ещё карантина, я тренировалась, поэтому, конечно, расстроилась. А сейчас понимаю, что эта отмена к лучшему, потому что совершенно непонятно, как в таких условиях готовиться к Играм. Не хочется подходить к главному старту в непонятной форме.
Карантин, конечно, нарушил и все наши тренировочные планы. Непонятно, сколько это продлится, когда можно будет вернуться к тренировкам, когда возобновятся старты и будет ли сезон вообще.
Какие тренировки возможны в домашних условиях? ОФП, бег, силовая работа, скоростная. Просто поддерживаю физическую форму и жду, когда сможем снова прыгать», — приводит слова Сидоровой «Команда России».
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