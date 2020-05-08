МОК исключил ещё один перенос Олимпиады в Токио

В Международном олимпийском комитете заявили, что второй раз Олимпиада в Токио перенесена не будет. Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции мероприятие, которое изначально планировалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года, перенесли на те же даты 2021 года.
«Наши японские партнёры и премьер-министр ясно дали понять, что Япония не выдержит переноса Игр на период после лета следующего года», — сказано в сообщении на официальном сайте МОК.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 270 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн.
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