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Японский призёр Олимпийских игр по фехтованию стал курьером по доставке еды

Японский призёр Олимпийских игр по фехтованию стал курьером по доставке еды
Олимпиада 2020 / Фехтование 0

Японский фехтовальщик Рё Мияки, являющийся серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года, устроился курьером в одну из японских компаний, занимающихся доставкой еды. Сменить амплуа Мияки решил из-за переноса Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года.

«Я решил заняться этой работой по двум причинам. Во-первых, я смогу собрать деньги, во-вторых — поддерживать физическую форму. Когда у меня появляются заказы в холмистом районе Токио, это становится хорошей тренировкой», — цитирует Мияки France Press.

Также спортсмен рассказал, что по своей инициативе приостановил действие трёх спонсорских контрактов на время пандемии. Он считает несправедливым получение финансирования в такое время.

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